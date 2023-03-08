«ПСЖ» должен заплатить Бен Арфа более € 100 тыс. Игрок выиграл у клуба суд
Поделиться
Французский футбольный клуб «ПСЖ» должен выплатить своему бывшему полузащитнику Атему Бен-Арфа сумму более € 100 тыс. Такое решение принял французский апелляционный суд.
Суд признал «ПСЖ» виновным в оказывании морального давления на бывшего футболиста команды, а также признал наличие задолженностей перед Бен-Арфа по зарплатным выплатам и необходимость их выплаты. Клуб должен будет выплатить полузащитнику немногим более € 100 тыс. Сам Бен-Арфа через суд требовал у «ПСЖ» выплатить ему более € 7 млн, но суд не согласился с игроком.
За время своего пребывания в «ПСЖ» Бен-Арфа сыграл за клуб всего 32 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
Комментарии
- 8 марта 2023
-
19:30
-
19:30
-
19:18
-
19:14
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:29
-
18:28
-
18:25
-
18:19
-
18:14
-
18:08
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:35
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:14
-
17:07
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:50
-
16:50
-
16:35
Партнерский контент