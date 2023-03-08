«ПСЖ» должен заплатить Бен Арфа более € 100 тыс. Игрок выиграл у клуба суд

Французский футбольный клуб «ПСЖ» должен выплатить своему бывшему полузащитнику Атему Бен-Арфа сумму более € 100 тыс. Такое решение принял французский апелляционный суд.

Суд признал «ПСЖ» виновным в оказывании морального давления на бывшего футболиста команды, а также признал наличие задолженностей перед Бен-Арфа по зарплатным выплатам и необходимость их выплаты. Клуб должен будет выплатить полузащитнику немногим более € 100 тыс. Сам Бен-Арфа через суд требовал у «ПСЖ» выплатить ему более € 7 млн, но суд не согласился с игроком.

За время своего пребывания в «ПСЖ» Бен-Арфа сыграл за клуб всего 32 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

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