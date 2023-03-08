Александр Кокорин на трибуне поздравил болельщиц «Ариса» с 8 марта

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, что Александр Кокорин поучаствовал в праздничной акции «Ариса» в честь Женского дня. Во время матча 26-го тура «Арис» — «Анортосис» (2:0) российский футболист ходил по трибунам и дарил девушкам цветы.
«Всячески стараемся интегрировать команду в матчдэй на нашем новом стадионе «Альфамега». Поэтому травмированные и дисквалифицированные футболисты делают что-то приятное для болельщиков. Саша Кокорин пропускал матч по жёлтым карточкам, и сам бог велел поручить ему поздравление от лица нашего клуба.
Наши очаровательные болельщицы на трибунах были ошарашены, увидев Сашу с цветами. Не верили глазам, поскольку ожидали увидеть его на поле. Он нашёл приятные слова для каждой», — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
В поздравлении наряду с Кокориным участвовали футболисты «Ариса» Юлиус Сзоке, Кароль Струски и Артём Шуманский.
По итогам регулярного чемпионата Кипра «Арис» занял третье место, набрав 53 очка в 26 матчах. «Арис» примет участие в плей-офф, в котором участвуют шесть лучших команд чемпионата.
- 8 марта 2023
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