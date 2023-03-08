Экс-тренер сборной Армении Минасян: Тикнизян усилит нашу национальную команду

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Последние его матчи в «Локомотиве» я не смотрел, но знаком с его игровыми качествами, он определенно усилит нашу сборную. Тикнизяну 23 года, он наполнен энергией. В таком возрасте Наир уже опытный футболист. Я помню его когда он играл в ЦСКА у Гончаренко. Это очень качественный игрок, который сборной сейчас пригодится.

В сборной играют только лучшие футболисты, для конкуренции и ротации это хорошо. Насколько я помню, он играет ближе к атаке. Мы его смотрели тогда в юношескую сборную Армении, но не смогли договориться. Я лично смотрел много его матчей по видеозаписи и мне кажется, он в атаке лучше смотрится», – цитирует Минасяна Metaratings.