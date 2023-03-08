Горшков — о поражении от «Динамо»: потеряли концентрацию на пару секунд — и пропустили

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал поражение команды в матче с «Динамо» (0:1) в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Обидный результат. Первый тайм был хорошим. Если говорить про второй, то какие моменты были у «Динамо»? Я говорю про завершение — с ударами. Подходы и переходы — да, но моментов нет. Обидно пропускать на 90 минуте. Столько сил потратили: потеряли концентрацию на пару секунд — и пропустили.

Не сказал бы, что трудно было готовиться к «Динамо» в третий раз подряд. Всё решал характер и настрой на игру. У нас с этим проблем не было — все видели первый тайм. Может быть, в конце не хватило концентрации. Обидно так уступать», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.