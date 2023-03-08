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Денис Макаров: «Динамо» найдет свою игру. Победа над «Крыльями» — как раз первый шаг

Денис Макаров: «Динамо» найдет свою игру. Победа над «Крыльями» — как раз первый шаг
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров заявил, что бело-голубые вскоре найдут свою игру. По его мнению, победа над «Крыльями Советов» станет катализатором для дальнейших успешных выступлений.

«Не будем брать качество игры: главное — результат. Сейчас для нас это важнее. Мы забрали три очка и поднялись в таблице. Мы найдём свою игру. Победа над «Крыльями» — как раз первый шаг.

Мы знали, что должны выходить и обыгрывать «Крылья». Любой ценой: без разницы — как именно. Самое главное — нужна была победа», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в высшем российском дивизионе (20). По итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (45 очков).

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