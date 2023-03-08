Экс-тренер «Ростова» Балахнин высказался о конкуренции клубов РПЛ в верхней части таблицы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о конкуренции между командами в верхней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
«Есть «Зенит» и есть группа команд, которые борются за места со второго по шестое. Любая из этих команд может занять любое из этих мест. Если говорить о «Ростове», то они и «Динамо» — команды, которые не усилились в зимнюю паузу. У них потенциал игроков лучше не стал. Они играли выше своего предела. Третье место — очень хороший результат для них. У «Ростова» сейчас одна из самых невыгодных ситуаций, хотя по одному туру делать выводы нереально.
Если говорить про «Спартак», который победил «Локомотив», но слабо сыграл с «Уралом»… Одно дело, [когда] ты играешь против «Локомотива», другое — против «Урала». «Урал» хорошо сыграл с «Ростовом», было видно, что они в хорошем составе. Это хорошая и организованная команда, с которой сейчас будет сложно любому сопернику, даже «Зениту», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.
- 9 марта 2023
-
00:04
- 8 марта 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:24
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
22:59
-
22:51
-
22:40
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:35
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:35