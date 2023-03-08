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Мостовой: почему перебивают пенальти? Я не очень это понимаю

Мостовой: почему перебивают пенальти? Я не очень это понимаю
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Боруссии» из Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира немцы уступили «Челси».

«Я выделял «Челси» фаворитом. Он в первом матче проиграл несправедливо. Лондонцы играли лучше там. Я не был уверен в их победе, но склонялся всё-таки к этому. Я думал, что они выиграют 1:0. Меня игра не удивила. У меня есть вопрос по пенальти. Поставил — вопросов нет, рука была. Но заставил перебивать… Там игроки «Боруссии» вбежали в зону, но обратите внимание, что игроки «Челси» тоже вбежали.

В моменте с пенальти хочется добавить. Ведь когда игрок забивает, уже не просят перебивать. Игроки «Боруссии» бы специально опять в зону вбежали и просили бы перебить. Не дали бы же. Примечательно, что эти вбегающие не влияют на эпизод. Они ничего не решали. Я считаю, что решение перебить пенальти неправильное», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

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