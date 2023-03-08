Экс-тренер «Ростова» Балахнин: весна тяжеловато даётся клубам Карпина

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что клубы под руководством Валерия Карпина тяжело входят в сезон. Сейчас специалист возглавляет донской клуб и сборную России.

«Да, сколько лет Карпин работает и одна история. По-моему, всего лишь один раз его команда неплохо возобновила сезон. А вообще, тяжеловато весна даётся клубам Карпина. Намечался всегда какой-то спад, это видно, но видимо есть определенные проблемы в подготовке команды к возобновлению сезона зимой», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (45 очков). «Ростов» (35), проигравший «Локомотиву» (1:3), находится на третьей строчке.