Определились четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 9 марта, завершились очередные ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Бавария» одержала верх над «ПСЖ» со счётом 2:0 и вышла в следующий раунд турнира, победив с общим счётом 3:0. В другом матче «Милан» сыграл вничью на выезде с «Тоттенхэмом» (0:0), и благодаря победе в первом игре со счётом 1:0 итальянский клуб смог выйти в четвертьфинал соревнования.

Ранее в список восьми лучших команд турнира попали «Челси» и «Бенфика». Лондонский клуб смог в своих стенах обыграть дортмундскую «Боруссию» (2:0, общий счёт по сумме двух встреч 2:1), а лиссабонцы разгромили «Брюгге» (5:1, общий счёт по сумме двух матчей 7:1).

Следующие матчи 1/8 финала соревнования пройдут 14 и 15 марта соответственно. В первой игровой день состоятся матчи «Порту» — «Интер» и «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг», а во второй «Реал» — «Ливерпуль» и «Наполи» — «Айнтрахт».