Месси впервые в карьере не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд

Нападающий «ПСЖ» Лионеля Месси впервые в своей карьере не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд, сообщает Squawka Football.

Напомним, «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Баварии» со счётом 0:2. В первом матче парижане уступили со счётом 0:1. Таким образом, команда вылетела из турнира, а «Бавария» вышла в четвертьфинал.

В прошлом сезоне «ПСЖ» также вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии «Реалу».

Месси перешел в «ПСЖ» в 2021 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и сделал 16 результативных передач.