Пиоли — о выходе «Милана» в 1/4 ЛЧ: мы заслужили это, учитывая, как провели обе встречи

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после ничьи в ответном матче 1/8 турнира с «Тоттенхэмом» (0:0).
«Мы показали большую индивидуальность и могли забить в этой встрече. Это заслуженный проход, учитывая то, как мы провели две игры. « Милан» должен делать шаг за шагом: сначала было важно пройти через группу, чего мы не сделали в прошлом году, затем было важно пройти в 1/8 финала. Теперь мы ждём жеребьёвки, а тем временем снова бросим все силы на чемпионат.
Игра в Лиге чемпионов слишком важна для «Милана», это награда за наши труды. Либо мы должны выиграть турнир, либо нам нужно финишировать в топ-4, поэтому мы должны сразу же думать о чемпионате», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука Ди Марцио.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
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