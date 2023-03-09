«Тоттенхэм» — «Милан»: видеообзор ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 9 марта, завершилась ответная встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал «Милан». Команды встретились на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучал в 23:10 мск. Начало игры было перенесёно на 10 минут позже запланированного из-за позднего прибытия игроков на стадион. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Первая половина встречи прошла практически без моментов — при четырёх ударах ни одна из команд не попала в створ. Во втором тайме к забитому мячу были ближе гости, но защитники смогли отразить атаки игроков «россонери». На 77-й минуте футболист «шпор» Кристиан Ромеро получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Матч завершился безголевой ничьей — 0:0. В четвертьфинал турнира прошёл «Милан» благодаря победе в первой игре со счётом 1:0.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
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