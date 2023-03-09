В «Оренбурге» рассказали об интересе к Гаэлю Ондуа

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о камерунском полузащитнике «Ганновера» Гаэле Ондуа.

«На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе. Летом будем комплектовать команду, и если нам нужна будет данная позиция, как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока», – приводит слова Андреева Sport24.

Напомним, ранее игрок сообщил, что не выступает за немецкий клуб после чемпионата мира в Катаре, где он выходил на поле в бутсах с российским флагом. Ондуа считает, что не получает игрового времени из-за своей позиции по текущей геополитической обстановке. После этого появилась информация о том, что «Ганновер» расторгнет с камерунцем контракт, также в клубе заявили, что защитник не проходит в состав по спортивному принципу.