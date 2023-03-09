УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Пресс‑служба УЕФА на официальном сайте объявила имена номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В список претендентов вошли защитники Фикайо Томори («Милан») и Марк Кукурелья («Челси»), а также полузащитники Томас Мюллер («Бавария») и Рафа Силва («Бенфика»). Победитель будет определён путём голосования на сайте УЕФА.
Напомним, в 1/4 финала вышли «Челси», «Бенфика», «Бавария» и «Милан». На следующей неделе определятся оставшиеся четыре клуба. 14 марта сыграют «Порту» и «Интер» (первый матч — 0:1), а также «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» (1:1). 15 марта встретятся «Наполи» и «Айнтрахт» (2:0), а также «Реал» и «Ливерпуль» (5:2).
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