Паркер: Марсьяль не заслуживает играть за «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер выразил мнение, что французский нападающий Антони Марсьяль может больше не сыграть за команду.

В текущем сезоне форвард принял участие лишь в 14 матчах за клуб во всех турнирах из-за частых травм, и недавно появилась информация, что он попал в список игроков, которых «Юнайтед» постарается продать ближайшим летом.

«Я думаю, что прогноз для Антони Марсьяля таков, что он уже сыграл свой последний матч за «Манчестер Юнайтед». Он не может играть через боль, и Эрик тен Хаг ему больше не доверяет, что имеет смысл. Нет причин доверять Марсьялю.

Я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим Марсьяля, играющего за «Манчестер Юнайтед». Я не думаю, что тен Хаг так обеспокоен этим, потому что Марсьяль не приносит ему пользы.

Кроме того, он и не заслуживает того, чтобы снова играть за «Манчестер Юнайтед». Он не использовал свои шансы и вообще не проявляет стабильности. Все расхваливали его, когда он прибыл, но сейчас его время истекло. Марсьяль никогда не наслаждался своим положением в «Манчестер Юнайтед», и теперь ему нужно двигаться дальше.

Можете посмотреть на то, как тен Хаг ведёт себя с некоторыми игроками. Посмотрите на Лингарда, посмотрите на Погба, на Роналду; Марсьяль должен уйти. Он уже не тот игрок, которым был когда-то. Тен Хаг хочет, чтобы его игроки усердно работали и ему не нужно было их просить.

Игроки, которые у него есть на данный момент, — победители. Они демонстрируют эмоции и страсть. Я не вижу этого в Марсьяле, поэтому не думаю, что он подходит команде», — приводит слова Паркера Manchester Evening News.