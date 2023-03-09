В сборной Ирака подтвердили проведение матча с Россией в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад сообщил, что товарищеская игра с национальной командой России состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Мы давно хотели сыграть с вашей национальной командой, поэтому не видим никаких проблем провести матч на территории России», — приводит слова Имада Sport24.

Ранее сообщалось, что встреча между Россией и Ираком может состояться в Сочи. Команда Валерия Карпина также сыграет в марте с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.

Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах. Российская команда не примет участия в отборочном цикле Евро-2024, а также пропустила розыгрыш Лиги наций и ЧМ-2022.