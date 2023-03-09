В сборной Ирака подтвердили проведение матча с Россией в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад сообщил, что товарищеская игра с национальной командой России состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Мы давно хотели сыграть с вашей национальной командой, поэтому не видим никаких проблем провести матч на территории России», — приводит слова Имада Sport24.
Ранее сообщалось, что встреча между Россией и Ираком может состояться в Сочи. Команда Валерия Карпина также сыграет в марте с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.
Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах. Российская команда не примет участия в отборочном цикле Евро-2024, а также пропустила розыгрыш Лиги наций и ЧМ-2022.
- 9 марта 2023
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:36
-
09:33
-
09:22
-
08:42
-
08:30
-
08:06
-
07:59
-
07:06