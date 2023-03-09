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Эвра: если бы у Месси была трудовая этика Роналду, то он выиграл бы 15 «Золотых мячей»

Эвра: если бы у Месси была трудовая этика Роналду, то он выиграл бы 15 «Золотых мячей»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал, почему португальский форвард Криштиану Роналду нравится ему больше, чем аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Я хочу объяснить, почему я каждый раз говорю «Роналду». Это не потому, что он наш брат, а потому, что я влюблён в его трудовую этику. Бог просто подарил Месси талант, а Криштиану должен был работать ради всего этого. Роналду тоже талантлив, но он должен был совершенствоваться. Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него, вероятно, сегодня было около 15 «Золотых мячей». Я люблю людей, которые усердно работают, поэтому предпочитаю Роналду Месси», — сказал Эвра на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

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