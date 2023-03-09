Эвра: если бы у Месси была трудовая этика Роналду, то он выиграл бы 15 «Золотых мячей»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал, почему португальский форвард Криштиану Роналду нравится ему больше, чем аргентинский нападающий Лионель Месси.
«Я хочу объяснить, почему я каждый раз говорю «Роналду». Это не потому, что он наш брат, а потому, что я влюблён в его трудовую этику. Бог просто подарил Месси талант, а Криштиану должен был работать ради всего этого. Роналду тоже талантлив, но он должен был совершенствоваться. Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него, вероятно, сегодня было около 15 «Золотых мячей». Я люблю людей, которые усердно работают, поэтому предпочитаю Роналду Месси», — сказал Эвра на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.
Роналду крикнули, что Месси намного лучше:
- 9 марта 2023
-
15:15
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09