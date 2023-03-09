Непомнящий: сборной комфортнее играть в Санкт-Петербурге. В Сочи не очень хорошее поле

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал проведение товарищеского матча сборной России с командой Ирака в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Если честно, в Санкт-Петербурге комфортнее играть матчи, чем в Сочи. На «Газпром Арене» лучше газон, есть крыша — это значительные преимущества. Думаю, что и болельщиков придёт побольше. Сейчас такое время, что на первом месте стоит комфорт для болельщиков и всех игроков. В Сочи и в Ростове сейчас не очень хорошие поля, поэтому пусть играют в Питере. Перенести матч — разумное решение», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Встреча между сборными России и Ирака состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.