Непомнящий: сборной комфортнее играть в Санкт-Петербурге. В Сочи не очень хорошее поле
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал проведение товарищеского матча сборной России с командой Ирака в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Если честно, в Санкт-Петербурге комфортнее играть матчи, чем в Сочи. На «Газпром Арене» лучше газон, есть крыша — это значительные преимущества. Думаю, что и болельщиков придёт побольше. Сейчас такое время, что на первом месте стоит комфорт для болельщиков и всех игроков. В Сочи и в Ростове сейчас не очень хорошие поля, поэтому пусть играют в Питере. Перенести матч — разумное решение», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Встреча между сборными России и Ирака состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.
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