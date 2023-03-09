«Шахтёр» — «Фейеноорд»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 9 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Шахтёр» примет голландский «Фейеноорд». Встреча пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. Стартовый свисток главного арбитра игры Ивана Кружляка прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Шахтёр» начинал свой путь в еврокубках с группового этапа Лиги чемпионов, где занял третье место в квартете F, уступив первые две строчки «Реалу» и «Лейпцигу». После этого украинский клуб попал в 1/16 финала Лиги Европы, где обыграл французский «Ренн» (3:3 по сумме двух встреч, 5:4 в серии пенальти).
«Фейеноорд» сумел стать победителем группы F, в которой опередил «Лацио», «Штурм» и «Мидтьюлланн». Благодаря этому голландский клуб миновал стадию 1/16 финала, пройдя сразу в 1/8 Лиги Европы.
- 9 марта 2023
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