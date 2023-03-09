Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Урала» Сунгатулин — о Fan ID: обидно играть при таком количестве зрителей

Игрок «Урала» Сунгатулин — о Fan ID: обидно играть при таком количестве зрителей
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатуллин поделился мнением о влиянии Fan ID на посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, как футболисты относятся к низкой заполняемости трибун.

«Если честно, обидно играть при таком количестве зрителей. Тем более нет фанатов, а обычных болельщиков мало приходит. Плачевная ситуация, что ещё тут можно сказать. Обычно на «Спартаке» всегда было много народа», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, система Fan ID частично начала работать на матчах Российской Премьер-Лиги с июля 2022 года. Изначально паспорта болельщиков были введены в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Сейчас система Fan ID введена на остальных стадионах команд РПЛ.

На «Балтику» пришло больше, чем на «Спартак» и ещё 4 матча РПЛ. Футбол России без Fan ID На «Балтику» пришло больше, чем на «Спартак» и ещё 4 матча РПЛ. Футбол России без Fan ID

Болельщики «Аль-Насра» отмечают победу: конфетти, песни и танцы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023