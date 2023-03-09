Игрок «Урала» Сунгатулин — о Fan ID: обидно играть при таком количестве зрителей

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатуллин поделился мнением о влиянии Fan ID на посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, как футболисты относятся к низкой заполняемости трибун.

«Если честно, обидно играть при таком количестве зрителей. Тем более нет фанатов, а обычных болельщиков мало приходит. Плачевная ситуация, что ещё тут можно сказать. Обычно на «Спартаке» всегда было много народа», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, система Fan ID частично начала работать на матчах Российской Премьер-Лиги с июля 2022 года. Изначально паспорта болельщиков были введены в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Сейчас система Fan ID введена на остальных стадионах команд РПЛ.

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