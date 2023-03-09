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Луис Энрике может возглавить «Тоттенхэм»

Луис Энрике может возглавить «Тоттенхэм»
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Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает The Athletic. Ранее сообщалось, что Антонио Конте в скором времени может покинуть лондонский клуб.

По информации источника, специалист является приоритетным вариантом для назначения на пост главного тренера «шпор». Также английский клуб могут возглавить Оливер Гласнер, Рубен Аморим и Лучано Спаллетти.

Вчера «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв в ответной встрече вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Подопечные Антонио Конте занимают четвёртую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда уже вылетела из Кубка Англии.

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Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:

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