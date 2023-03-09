Луис Энрике может возглавить «Тоттенхэм»
Поделиться
Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике может возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает The Athletic. Ранее сообщалось, что Антонио Конте в скором времени может покинуть лондонский клуб.
По информации источника, специалист является приоритетным вариантом для назначения на пост главного тренера «шпор». Также английский клуб могут возглавить Оливер Гласнер, Рубен Аморим и Лучано Спаллетти.
Вчера «Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв в ответной встрече вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Подопечные Антонио Конте занимают четвёртую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда уже вылетела из Кубка Англии.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
Комментарии
- 9 марта 2023
-
22:57
-
22:54
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:40
-
22:34
-
22:27
-
22:20
-
22:10
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:51
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:36
-
19:30
-
19:30
Партнерский контент