Габулов считает, что на матче Россия — Ирак в Петербурге будет сложно собрать аншлаг
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил идею проведения товарищеского матча российской национальной команды с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.
«Хорошо, что сборная может проводить товарищеские матчи. И вдвойне хорошо, что у сборной есть возможность проводить матчи в родных стенах. Как мне кажется, в Петербурге будет сложно собрать полный стадион. Но 40-50 тысяч, наверное, будет», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Ранее в РФС подтвердили договорённость с иракской стороной о проведении товарищеского матча между сборными в Санкт-Петербурге 26 марта. При этом до этого планировалось провести встречу в Сочи 27 марта, однако решение было изменено.
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