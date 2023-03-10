Франко Камоцци: «Торино» — идеальная команда для Миранчука
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.
«Торино» — идеальная команда для Миранчука, здесь он показывает свой лучший футбол. Думаю, что ему стоит подписать полноценный контракт», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл за «Торино» 19 матчей, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи. Также на его счету два матча в Кубке Италии, в которых он не отметился результативными действиями.
Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды. Арендное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Права на футболиста принадлежат «Аталанте».
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