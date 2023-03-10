Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 19-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 19-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 марта, матчем «Сочи» — «Оренбург» стартует 19-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч 19-го тура состоится 11 марта – встретятся «Краснодар» и «Динамо».

В 19-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

10 марта, пятница:

«Сочи» — «Оренбург» (Сочи, 19:00 мск);

11 марта, суббота:

«Торпедо» — «Урал» (Москва, 14:00 мск);
«Спартак» – «Факел» (Москва, 16:30 мск);
«Ахмат» – «Локомотив» (Грозный, 16:30 мск);
«Краснодар» — «Динамо» (Краснодар, 19:30 мск);

12 марта, воскресенье:

«Зенит» — «Химки» (Санкт-Петербург, 14:00 мск);
ЦСКА — «Крылья Советов» (Москва, 16:30 мск);
«Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 45 очков. Второе место занимает «Спартак» (37), третье — «Ростов» (35).

Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ. Поразил не только Дзюба! Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ. Поразил не только Дзюба!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023