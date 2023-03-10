Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 19-го тура

Сегодня, 10 марта, матчем «Сочи» — «Оренбург» стартует 19-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч 19-го тура состоится 11 марта – встретятся «Краснодар» и «Динамо».
В 19-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
10 марта, пятница:
«Сочи» — «Оренбург» (Сочи, 19:00 мск);
11 марта, суббота:
«Торпедо» — «Урал» (Москва, 14:00 мск);
«Спартак» – «Факел» (Москва, 16:30 мск);
«Ахмат» – «Локомотив» (Грозный, 16:30 мск);
«Краснодар» — «Динамо» (Краснодар, 19:30 мск);
12 марта, воскресенье:
«Зенит» — «Химки» (Санкт-Петербург, 14:00 мск);
ЦСКА — «Крылья Советов» (Москва, 16:30 мск);
«Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 45 очков. Второе место занимает «Спартак» (37), третье — «Ростов» (35).
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