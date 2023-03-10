Евгений Кукуляк обслужит матч «Зенит» — «Динамо» в Кубке России

Объявлены судейские назначения на матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап.
14 марта (вторник):
«Акрон» – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе.
15 марта (среда):
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Максим Гаврилин.
«Зенит» – «Динамо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Илья Елеференко.
16 марта (четверг):
«Пари НН» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин.
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