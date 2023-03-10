Сергей Карасёв назначен на кубковый матч «Спартак» — «Урал»
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Назначены арбитры на первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала.
14 марта (вторник):
«Спартак» – «Урал»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Дмитрий Сафьян.
15 марта (среда):
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Дмитрий Мосякин.
Напомним, победители пар определятся по сумме двух матчей. Проигравшие команды отправятся в нижнюю сетку, где проведут матчи второго этапа 1/2 финала Пути регионов.
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