Сергей Карасёв назначен на кубковый матч «Спартак» — «Урал»

Назначены арбитры на первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала.

14 марта (вторник):

«Спартак» – «Урал»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Дмитрий Сафьян.

15 марта (среда):

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Дмитрий Мосякин.

Напомним, победители пар определятся по сумме двух матчей. Проигравшие команды отправятся в нижнюю сетку, где проведут матчи второго этапа 1/2 финала Пути регионов.