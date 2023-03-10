Писарский: «Динамо» всегда играет против меня жёстко, думаю, это совпадение

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский подвёл итоги трёх подряд матчей с московским «Динамо», отметив, что постоянно получает удары по ногам в играх с бело-голубыми.
«В первом матче я получил в икроножную мышцу, из-за чего заменился. Перед второй игрой толком не тренировался и выходил на неё не особо готовым. Во второй встрече я получил по этой же икре. Из-за этого я вышел в третьей игре на замену. Но хуже не стало, состояние только улучшается. Думаю, к ЦСКА подойду в полном порядке.
Не чувствую ли я, что против меня стали действовать целенаправленно жёстче? Многие комментаторы говорят, что знают, как «Динамо» играет со мной. Ещё когда я за «Оренбург» играл, постоянно после матчей с «Динамо» у меня возникали какие-то микротравмы, очень жёстко играют защитники. Но я думаю, это совпадение. Только время покажет, готовятся ли так под меня или это просто совпадение», – приводит слова Писарского Metaratings.
- 10 марта 2023
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