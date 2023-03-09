Писарский: после матчей с «Динамо» считаю, что «Крыльям Советов» по силе любой соперник

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением об игре команды после трёх игр подряд с московским „Динамо“ в рамках Фонбет Кубка России (победа 2:1 и ничья 1:1) и Российской Премьер-Лиги (поражение 0:1), а также рассказал о том, что командные успехи ставит выше личных достижений.

«Я ещё на сборах понял, что у нас очень хорошая команда с рисунком игры, на которую мне приятно смотреть. Да, мы неидеальны, допускаем ошибки, но нет команд, которые их не допускают. После матчей с «Динамо» я считаю, что нам по силам любой соперник, в том числе и ЦСКА. Они с «Динамо» плюс-минус две равные команды. Всё у нас в голове. Главное – смотреть на себя, а не на других.

Некоторые спрашивают, хочу ли я стать лучшим бомбардиром. Говорю, что я приехал помогать команде, а не добиваться личных результатов. Буду играть как играл. Если получится забивать и стать лучшим бомбардиром, будет круто. Я сконцентрирован на команде – набрать больше очков, выше подняться в таблице», — приводит слова Писарского Metaratings.