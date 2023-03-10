Футболисту «Челси» Н'Голо Канте угрожали пистолетом в 2017 году, требуя сменить агента

Французскому полузащитнику лондонского «Челси» Н'Голо Канте угрожали пистолетом в 2017 году. Об этом сообщает издание France Football.
По информации источника, Канте силой вывели из ресторана и посадили в автомобиль, где приставили к его колену пистолет и угрозами заставили сменить агента, который вёл дела французского полузащитника. Сам Канте несколько раз менял своего представителя, когда организовывал свой переход из «Лестера» в «Челси» в 2016 году. Сообщается, что угрожавший футболисту человек может быть родственником одного из бывших агентов француза, которые искали выгоду от трансфера игрока в лондонский клуб.
В окружении игрока отмечают, что вокруг него постоянно находится большое количество людей, которые пользуются добротой и доверчивостью Канте, чтобы использовать это в своих корыстных целях.
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