«Нам уже терять нечего». Аксёнов — о возможном участии крымских клубов в чемпионате России

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов оценил перспективы участия крымских футбольных клубов в Российской Премьер-Лиге.

«Перспектива участия крымских клубов в РПЛ? Я вижу и знаю, что мы в этом направлении двигаемся. Здесь спасибо Олегу Васильевичу Матыцину. Я думаю, что мы найдём общий язык со всеми без исключения. Тем более что уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего, на мой взгляд.

При этом часть крымчан практикует такие вещи, как выступать за другие клубы и команды других регионов Российской Федерации. Мною тоже поддерживаются такие ситуации. Так что я только рад, мы здесь не жадничаем и стараемся спортсменам дать возможность не потерять квалификацию», — приводит слова Сергея Аксёнова «РИА Новости Спорт».