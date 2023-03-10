Юрий Сёмин высказался об участии РФС в конгрессе ФИФА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об участии делегации РФС в 73-м конгрессе ФИФА. Мероприятие пройдёт в столице Руанды Кигали 16 марта.

«Конечно, это очень хорошо для нас всех, что руководители РФС посещают такие мероприятия, как конгресс ФИФА. По крайней мере, нас будут слушать там. Очень хороший момент! Я так думаю», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В повестке конгресса выборы президента организации, на пост которого заявлена только одна кандидатура — это действующий глава ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.