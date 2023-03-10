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Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший страж ворот московского «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

IFFHS собирает статистику с 1987 года. Итоговый рейтинг лучших вратарей в истории составлялся на основе ежегодных топов федерации. Лидер каждого ежегодного рейтинга получал в исторический 20 баллов, второму месту доставалось 19 очков, третьему — 18 и так далее.

Ринат Дасаев стал 37-м с 57 баллами, Игорь Акинфеев расположился на 47-й строчке с 47 очками.

Топ-10 лучших вратарей в истории по версии IFFHS выглядит следующим образом: