Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший страж ворот московского «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
IFFHS собирает статистику с 1987 года. Итоговый рейтинг лучших вратарей в истории составлялся на основе ежегодных топов федерации. Лидер каждого ежегодного рейтинга получал в исторический 20 баллов, второму месту доставалось 19 очков, третьему — 18 и так далее.
Ринат Дасаев стал 37-м с 57 баллами, Игорь Акинфеев расположился на 47-й строчке с 47 очками.
Топ-10 лучших вратарей в истории по версии IFFHS выглядит следующим образом:
- Джанлуиджи Буффон («Парма», Италия, 357 баллов);
- Икер Касильяс (Испания, 260);
- Мануэль Нойер («Бавария», Германия, 219);
- Петр Чех (Чехия, 218);
- Эдвин ван дер Сар (Нидерланды, 201);
- Петер Шмейхель (Дания, 179);
- Оливер Кан (Германия, 162);
- Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Бельгия, 150);
- Хосе Луис Чилаверт (Парагвай, 146);
- Вальтер Дзенга (Италия, 132).
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