Агент: я устраивал Сёмина в «Динамо» Киев. По дружбе, бесплатно, по телефону организовал
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Известный израильский агент Яков Гершензон рассказал, как содействовал российскому тренеру Юрию Сёмину в получении работы в «Динамо» Киев.
«Мы и сейчас с Сёминым на связи. Я его в «Динамо» Киев устраивал. Он сидел без работы, а Киеву нужен был тренер. Я по телефону всё организовал. По дружбе, бесплатно. Всё прошло гладко. Сёмин сам написал в моей книге: «В «Динамо» Киев меня Яша Гершензон устроил», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Юрий Сёмин возглавлял киевское «Динамо» в периоды с 2008-го по 2009-й и с 2010 по 2012 год. Последним местом работы специалиста был «Ростов» в 2021 году. Сёмину 75 лет.
Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»:
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