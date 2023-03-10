Агент: я устраивал Сёмина в «Динамо» Киев. По дружбе, бесплатно, по телефону организовал

Известный израильский агент Яков Гершензон рассказал, как содействовал российскому тренеру Юрию Сёмину в получении работы в «Динамо» Киев.

«Мы и сейчас с Сёминым на связи. Я его в «Динамо» Киев устраивал. Он сидел без работы, а Киеву нужен был тренер. Я по телефону всё организовал. По дружбе, бесплатно. Всё прошло гладко. Сёмин сам написал в моей книге: «В «Динамо» Киев меня Яша Гершензон устроил», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Юрий Сёмин возглавлял киевское «Динамо» в периоды с 2008-го по 2009-й и с 2010 по 2012 год. Последним местом работы специалиста был «Ростов» в 2021 году. Сёмину 75 лет.

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»: