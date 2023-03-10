Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о «Химках» в преддверии очного матча в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил подмосковные «Химки» в преддверии очной встречи команд в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра состоится 12 марта. Стартовый свисток арбитра — в 14:00 мск.

«Мы знаем тренера, знаем его требования. Мы видели матч с «Факелом» и те игры, которые они проводили во время предсезонной подготовки. Какие-то требования остаются, а состав и тактические схемы меняются. Я думаю, что тренер ищет оптимальные сочетания для тех игроков, которые у них сейчас есть. Игроки хорошие, и мы ждём очень тяжёлой и сложной игры.

«Химки» — команда контратакующего плана, и быстрые игроки, которые есть в распоряжении Спартака Артуровича, позволяют играть в той системе, которую он любит. Мы ждём агрессивной и активной игры со стороны «Химок». Будем готовиться — думаю, матч будет интересный и открытый — команды у Гогниева никогда не отсиживаются в обороне, будет обоюдоострый футбол. Кто выиграет — уже совсем скоро увидим», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».