Семак: не вижу проблем в том, что Ренан, будучи защитником, часто идёт в обводку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на тему смелой игры нового центрального защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана, который часто идёт в обыгрыш соперников, несмотря на позицию.

«Как я воспринимаю смелую игру Ренана, который идёт в обводку на позиции центрального защитника? Во-первых, он это делает достаточно уверенно, а во-вторых, партнёры будут адаптироваться к его манере игры, а он — к манере игры команды. Взаимодействие будет постепенно налаживаться. Думаю, он сыграл хорошую игру. Для защитника важно играть надёжно, и на сегодняшний день я не вижу никаких проблем в его обыгрышах. Главное — чтобы они были в нужном месте в нужное время», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».