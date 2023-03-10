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Игнатьев — о Россия — Ирак: болельщики вспомнят былые годы, к которым мы должны вернуться

Игнатьев — о Россия — Ирак: болельщики вспомнят былые годы, к которым мы должны вернуться
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Ирака, который состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Изначально встреча должна была состояться в Сочи.

«Провести матч с Ираком в Санкт-Петербурге — это большое дело для российского футбола. Гораздо хуже, когда мы не играли. Сегодня назревает вопрос — каков уровень игроков. Важно, как они воспримут эту ситуацию. Игроки должны настроиться, потому что профессионалы должны демонстрировать свою готовность. Футболисты должны показать, что нужно выкладываться на полную: и не так важно — играешь ты с Бразилией, Францией или Ираком.

Как мне кажется, придёт много болельщиков. Не могу ручаться за аншлаг, но фанатов будет достаточно. Болельщики вспомнят былые годы, к которым мы должны вернуться как можно быстрее», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

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