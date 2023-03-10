Симонян и Гаврилов пожелали Промесу поскорее забить 100-й гол за «Спартак»
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Тренировочную базу «Спартака» посетили бывшие нападающие красно-белых Никита Симонян и Юрий Гаврилов, забившие 160 и 115 голов за москвичей соответственно.
Тренировку также посетил самый титулованный тренер в истории московского клуба Олег Романцев. Симонян пожелал Квинси Промесу поскорее войти в клуб игроков, которые забили сто мячей за клуб. В активе голландца на данный момент 99 голов.
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 45 очков. Второе место занимает «Спартак» (37), третье — «Ростов» (35). 11 марта, в ближайшую субботу, «Спартак» на своём поле примет «Факел». Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 16:30.
Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»:
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