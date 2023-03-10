Нападающий «Бенфики» Рафаэл Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» разгромила «Брюгге» (5:1) и прошла в следующий раунд.

Нападающий «орлов» Рафаэл Силва, открывший счёт в игре, был признан лучшим игроком встречи. После игры форвард отдал полученную награду одноклубнику Гонсало Рамушу, который оформил дубль и отдал одну голевую передачу.

Рафа Силва открыл счёт на 38-й минуте. На второй добавленной к первому тайму минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев, а на 57-й минуте довёл счёт до разгромного. Двухматчевое противостояние команд завершилось победой «Бенфики» с общим счётом 7:1 и проходом португальцев в следующий раунд турнира.