Карадениз: что бы ни произошло, кто бы ни ушёл — «Рубин» мог не позволить себе вылететь

Бывший футболист казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз заявил, что клуб должен был сделать всё, чтобы не вылететь из Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, имея для этого всё необходимое.

«Мог ли «Рубин» избежать вылета? Конечно. Даже после отъезда легионеров можно было играть с тем составом, который остался в Казани. Не могу дать глубокий анализ, потому что не был в этот момент в команде. Могу лишь сказать, что «Рубин» должен был остаться в РПЛ. Что бы ни произошло, кто бы ни ушёл – они могли не позволить себе вылететь», — приводит слова Карадениза «Спорт Бизнес Online».

После 21 сыгранного матча в текущем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 40 набранными очками.