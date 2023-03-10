Карадениз: что бы ни произошло, кто бы ни ушёл — «Рубин» мог не позволить себе вылететь
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Бывший футболист казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз заявил, что клуб должен был сделать всё, чтобы не вылететь из Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, имея для этого всё необходимое.
«Мог ли «Рубин» избежать вылета? Конечно. Даже после отъезда легионеров можно было играть с тем составом, который остался в Казани. Не могу дать глубокий анализ, потому что не был в этот момент в команде. Могу лишь сказать, что «Рубин» должен был остаться в РПЛ. Что бы ни произошло, кто бы ни ушёл – они могли не позволить себе вылететь», — приводит слова Карадениза «Спорт Бизнес Online».
После 21 сыгранного матча в текущем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 40 набранными очками.
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