Дмитрий Сенников: матч с «Ахматом» будет хорошей проверкой для «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Ахматом», который состоится завтра, 11 марта.
«Это будет хорошей проверкой для «Локомотива». Я думаю, неправильно давать оценку команде по матчу с «Ростовом». У ростовчан много проблем, и в матче с «Локомотивом» мы их увидели. «Ахмат» – слаженная команда, хорошо организованная во всех линиях. И в этом матче мы поймём, в каком направлении движется «Локомотив».
Думаю, Дзюба также найдёт взаимопонимание с партнёрами. Понятно, что мы не ждём от него супердриблинга или супермобильный матч, где он будет носиться всю игру. Начало атаки может идти от Артёма: он может принимать мячи, отвлекать внимание, ассистировать партнёрам. Также он может быть наконечником: есть быстрые Пиняев и Глушенков, есть Камано, Миранчук – игроки, которые разгоняют атаки, могут ассистировать Артёму. В матчах со «Спартаком» Дзюба, возможно, не совсем правильно действовал, уходя в углы штрафной для получения мяча, но в игре с «Ростовом» он чётко выполнял свои функции, находясь в штрафной площади», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
В прошлом туре команда Михаила Галактионова на выезде обыграла «Ростов» со счётом 3:1.
- 10 марта 2023
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