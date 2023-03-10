Прокуратура Испании подтвердила, что «Барселона» выплатила € 7,3 млн по делу о судействе

Прокуратура Испании выдвинула обвинения в адрес «Барселоны», которую подозревают в подкупе бывшего президента департамента судей Ла Лиги Энрикеса Негрейры. Об этом сообщает AS.

Негрейра получал выплаты от «Барселоны» с 2001 по 2018 год. Общая сумма выплат за это время составила € 7,3 млн. В клубе утверждают, что таким образом заказывали через компании Негрейры судейские отчёты, а не пытались влиять на судейство в чемпионате Испании.

В период с января 2011 года по январь 2014 года, когда президентом «Барселоны» был Сандро Росель, выплаты превысили € 2 млн. С января 2014 по декабрь 2015 года он получил € 1,286 млн, а затем, до окончания сотрудничества, ещё € 1,685 млн.

Видеообзор. «Барселона» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 24-й тур:

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