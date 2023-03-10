Помните форварда «Барселоны», над которым все смеялись? Он проводит лучший сезон в Ла Лиге

Зимой 2022 года «Барселона» взяла Мартина Брейтуэйта у «Леганеса» за € 18 млн. Этот переход оформили после закрытия трансферного окна: Ла Лига разрешила сине-гранатовым дозаявить одного игрока из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, которые вылетели до конца сезона. В правилах Примеры прописаны подобные случаи, при которых клубам разрешают дозаявить футболистов. «Леганес» получил отступные за игрока, но генеральный директор Мартин Ортега остался недоволен правилами лиги.

Мартин Ортега генеральный директор «Леганеса» «Мы считаем, что существует несправедливое правило, которым и воспользовалась «Барселона». Пострадавшая сторона — «Леганес». Нам сообщили о намерении приобрести игрока в понедельник. Единственным вариантом была активация опции выкупа. Мы не можем ничего с этим поделать, поскольку «Барселона» всё сделала по правилам. Хотим, чтобы нас услышали. Нам причинили огромный и серьёзный ущерб. Не можем принять, что клуб, футболист которого получил травму и выбыл на длительный срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счёт другого клуба».

Пока Мартин Брейтуэйт «сходил с ума» от трансфера в «Барселону» и восхищался, что играет в одной команде с Лионелем Месси, называя его лучшим футболистом всех времён и делая подобные заявления, а также причёску в стиле Роналдо, в «Леганесе» заявили, что клуб просто использовали. Эти слова принадлежат главному тренеру команды Хавьеру Агирре. В конце концов, ФИФА потребовала от Испании запретить переходы внутри страны вне трансферного окна.

Мартин Брейтуэйт в «Барселоне» Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Леганес» действительно сильно пострадал от ухода Брейтуэйта. Без главного бомбардира команда заняла 18-е место в таблице и вылетела в низший дивизион. С тех пор «Леганес» не может вернуться в элиту и в этом сезоне идёт в середине турнирной таблицы Сегунды (10-е место). Датчанин был важным игроком: перед продажей он постоянно выходил в старте и забил шесть голов в 24 матчах чемпионата Испании.

Как Мартин Брейтуэйт играл за «Барселону»

31-летний нападающий запомнился в «Барселоне» из-за неудачной презентации. Также памятными стали острые заявления в стиле «хочу стать легендой клуба», «не сомневаюсь, что стану лучшим бомбардиром Ла Лиги». Во второй половине сезона-2019/2020 датчанин забил один гол в 11 матчах Ла Лиги и занял вместе с командой второе место. На следующий год форварда оставили в составе, и он оформил 7+4 в 42 (15 – в старте) играх во всех турнирах. На счету Мартина были голы в ворота киевского «Динамо» и «Ференцвароша» в Лиге чемпионов, «Осасуны» и «Вальядолида» в чемпионате Испании, а также «Корнельи» и «Севильи» в Кубке страны. Победа в последнем турнире стала единственной наградой датчанина за два с половиной года в «Барселоне».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2021/2022 Брейтуэйт сыграл пять матчей и отметился двумя голами и одним ассистом, остальное время он пропустил из-за травм и оставался в запасе. Несмотря на интерес из АПЛ и неназванного российского клуба летом 2021 года, датчанин остался в «Барсе». Перед нынешним сезоном форвард хотел остаться в команде, но у руководства было обратное желание – Хави Мартин оказался не нужен, и его в итоге выставили на трансфер. Из-за отказа уходить «Барселона» расторгла с ним контракт, который действовал до конца сезона-2023/2024.

Лучший сезон Брейтуэйта в Испании

Нападающий остался в Каталонии, потому что «Эспаньол» подписал с ним трёхлетний контракт. Через три дня после перехода Мартин забил победный гол «Атлетику» в дебютном матче за новый клуб, а ещё через шесть дней огорчил «Севилью». Этот сезон у него лучший в Испании – в 19 матчах Примеры он сделал один ассист и наколотил восемь мячей, оформив в предпоследней игре дубль в ворота «Мальорки», а в последней – гол «Вальядолиду». Итого – пять мячей в семи встречах Ла Лиги в 2023 году.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Сейчас форвард занимает 10-е место в списке бомбардиров. Его опережают Яго Аспас, Александр Сёрлот, Альваро Мората (все – 9), Борха Иглесиас, Энес Унал, Ведат Мурики (все – 10), Карим Бензема, Хоселу (оба – 11) и Роберт Левандовски (15). У Брейтуэйта есть гол в ворота «Барселоны» во время выступления за «Леганес», но нет забитых мячей «Реалу». 12 марта «Эспаньол» сыграет на выезде с мадридцами, и, кажется, форвард настроен решительно.

Мартин Брейтуэйт нападающий «Эспаньола» «Ожидал ли я, что забью восемь голов? Да, я уверен в своих шансах и каждый раз, когда начинается сезон, думаю забить как минимум 10 голов. Но важнее всего, чтобы мы выигрывали матчи. Главное – набрать три очка в каждой встрече. Это будет сложный матч. «Реал» тоже нуждается в победе и находится под большим давлением. Мы должны верить в свои шансы и что мы можем победить. Каждый сезон есть команды, которые побеждают на «Бернабеу».

Что касается «Барселоны», то Мартин вспоминает о клубе с теплотой, несмотря на разрыв контракта. «Люди видят это по-разному, но я доволен полученным опытом. У меня прекрасные воспоминания, и я познакомился с замечательными людьми. Могу сказать только хорошее о времени в «Барсе». Думаю, мой уход был очевидным. После травмы я не играл. Так что мне не нужно было ничего объяснять. Всё было ясно, я понял, что мне нужно искать новый клуб. Но я позитивный человек, и в «Эспаньоле» у меня всё хорошо», – сказал форвард в интервью Club del Deportista.