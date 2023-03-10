«Реал» подпишет Мбаппе в 2024 году, если он извинится за сорвавшийся летом трансфер — AS

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжает оставаться в трансферных списках мадридского «Реала», несмотря на то что минувшим летом его переход в испанский клуб сорвался.

Как сообщает AS, при продлении контракта с «ПСЖ» до 2025 года форвард включил в контракт пункт, который позволит ему покинуть клуб годом ранее – в 2024 году. «Сливочные» рассматривают вариант с подписанием Мбаппе в качестве свободного агента, но испанцы хотят, чтобы он принёс публичные извинения за то, что не перешёл в «Реал» ранее, несмотря на устную договорённость.

Напомним, в прошлом сезоне нападающий после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном принял решение остаться в Париже.

Кроме того, сообщается, что альтернативой для Мбаппе является другой молодой суперталант – форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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