Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Попов: если Дзюба не будет валять дурака, то продолжит забивать и дальше

Денис Попов: если Дзюба не будет валять дурака, то продолжит забивать и дальше
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард ЦСКА и экс-тренер «Уфы» Денис Попов оценил игру форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы после возвращения в РПЛ. В матче 18-го тура с «Ростовом» (3:1) форвард оформил хет-трик.

«Хет-трик Дзюбы? Он футболист квалифицированный, хороший. Здесь всё зависит больше от него самого – насколько он мотивирован и будет играть. Мы уже говорили, что он мотивирован. Артём как раз это показал с первых матчей. Если дурака валять не будет, то продолжит забивать и дальше. Против «Спартака» ему где-то не повезло, в штангу попал, моменты были у него в каждой игре. А «Ростову» уже хет-трик сделал. Это очень важное приобретение для «Локомотива». Я думаю, Дзюба поможет им решить поставленную задачу», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

Завтра, 11 марта, «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ встретится с «Ахматом».

Новость по теме
Виталий Дьяков: Артём Дзюба поймал кураж. Его задача — помочь «Локомотиву» выбраться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023