Денис Попов: если Дзюба не будет валять дурака, то продолжит забивать и дальше

Бывший форвард ЦСКА и экс-тренер «Уфы» Денис Попов оценил игру форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы после возвращения в РПЛ. В матче 18-го тура с «Ростовом» (3:1) форвард оформил хет-трик.
«Хет-трик Дзюбы? Он футболист квалифицированный, хороший. Здесь всё зависит больше от него самого – насколько он мотивирован и будет играть. Мы уже говорили, что он мотивирован. Артём как раз это показал с первых матчей. Если дурака валять не будет, то продолжит забивать и дальше. Против «Спартака» ему где-то не повезло, в штангу попал, моменты были у него в каждой игре. А «Ростову» уже хет-трик сделал. Это очень важное приобретение для «Локомотива». Я думаю, Дзюба поможет им решить поставленную задачу», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
Завтра, 11 марта, «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ встретится с «Ахматом».
- 10 марта 2023
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