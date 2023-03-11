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«Интер» сенсационно проиграл «Специи». Лаутаро Мартинес не забил пенальти

«Интер» сенсационно проиграл «Специи». Лаутаро Мартинес не забил пенальти
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Завершился матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Специя» принимала «Интер». Команды встречались на стадионе «Альберто Пикко» в Специи. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Победу одержали хозяева – 2:1.

В первом тайме миланцы имели подавляющее игровое преимущество: они контролировали мяч 65% игрового времени, а также нанесли 16 ударов по воротам «Специи», пять из которых пришлись в створ. На 13-й минуте Лаутаро Мартинес не сумел реализовать пенальти, в итоге свисток на перерыв зафиксировал счёт 0:0. На 55-й минуте ворота «нерадзурри» поразил хавбек Даниэль Мальдини. На 83-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счёт с пенальти, но спустя две минуты 11-метровый был назначен уже в ворота «Интера». Его реализовал Мбала Н'Зола. Итог – 2:1 – победа «Специи».

«Интер» по-прежнему имеет в активе 50 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Специя» (24) – на 17-м месте.

Италия - Серия А. 26-й тур
10 марта 2023, пятница. 22:45 МСК
Специя
Специя
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан
1:0 Мальдини – 55'   1:1 Лукаку – 83'   2:1 Н'Зола – 87'
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