«Какая наглость». Карим Бензема ответил главному тренеру сборной Франции Дешаму

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который рассказал свою версию ухода форварда из национальной команды перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В своих социальных сетях Бензема выложил две истории, на первой из которых под словами Дешама было написано: «Какая наглость». Форвард «Реала» сопроводил свой комментарий эмоджи клоуна. Во второй истории Бензема также выразился кратко: «Святой Дидье».
Напомним, Дешам заявил, что Бензема сам принял решение покинуть расположение сборной Франции перед стартом чемпионата мира из-за полученной им ранее травмы. Также наставник трёхцветных сказал, что форвард «Реала» завершил карьеру в национальной команде.
Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала ЧМ
- 11 марта 2023
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:34
-
12:28
-
12:16
-
12:15
-
12:09
-
12:09
-
12:06
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:42
-
11:35
-
11:35
-
11:20
-
11:18
-
11:07
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:38
-
10:28
-
10:14
-
10:11
-
10:08
-
10:03
-
10:02