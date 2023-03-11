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«Какая наглость». Карим Бензема ответил главному тренеру сборной Франции Дешаму

«Какая наглость». Карим Бензема ответил главному тренеру сборной Франции Дешаму
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который рассказал свою версию ухода форварда из национальной команды перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В своих социальных сетях Бензема выложил две истории, на первой из которых под словами Дешама было написано: «Какая наглость». Форвард «Реала» сопроводил свой комментарий эмоджи клоуна. Во второй истории Бензема также выразился кратко: «Святой Дидье».

Напомним, Дешам заявил, что Бензема сам принял решение покинуть расположение сборной Франции перед стартом чемпионата мира из-за полученной им ранее травмы. Также наставник трёхцветных сказал, что форвард «Реала» завершил карьеру в национальной команде.

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