Колыванов: считаю, что у нас тоже хорошие тренеры, не хуже иностранных

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов выразил мнение, что в текущих условиях российским клубам следует обращать внимание на отечественных специалистов, а не приглашать иностранных тренеров.

«Не связаны ли проблемы «Динамо» и «Краснодара» с тем, что у них тренеры иностранцы? Ну как-то же раньше работали в наших клубах зарубежные специалисты, к примеру, Шварц у «бело-голубых». Но я считаю, что у нас тоже хорошие тренеры, не хуже иностранных.

Почему именно у этих команд сейчас проблемы, я не знаю. Может быть, что-то в клубе происходит или есть какие-то недопонимания. Но когда результата нет, всегда есть вопросы к главному тренеру. В нынешней ситуации зарубежные специалисты не нужны, лучше своих тренеров развивать», – цитирует Колыванов Metaratings.