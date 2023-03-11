Нуньес: в первом круге мы обыграли «Борнмут» со счетом 9:0, но сейчас это другая игра

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поделился ожиданиями от матча 27-го тура английской Премьер-Лиги с «Борнмутом». Встреча состоится сегодня, 11 марта. Начало игры — в 15:30 мск.

«Конечно, мы не можем позволить себе расслабиться сейчас только потому, что обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0. Мы должны подойти к этой игре с тем же настроем и с той же волей к победе, чтобы принести домой три очка – именно этого мы хотим, чтобы продолжать подниматься в таблице.

В первом круге мы обыграли их со счетом 9:0, если я не ошибаюсь, но сейчас это другая игра. Мы должны отправиться туда, чтобы попытаться победить их снова. Это похоже на то, что произошло с «Манчестер Юнайтед», они обыграли нас у себя дома, а теперь это была другая игра, и нам удалось забить семь мячей. Таков футбол – всё может повернуться по-другому.

Они подходят к матчу в приличной форме, можно заметить изменения, которые они внесли в свою игру. С «Арсеналом», например, они показали отличную игру, и им просто не повезло пропустить на последней минуте — это футбол», — приводит слова Нуньеса официальный сайт «Ливерпуля».

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