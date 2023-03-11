Дарвин Нуньес рассказал, как победа в матче с «МЮ» повлияла на настроение в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал, как победа в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед» (7:0) повлияла на настроение в команде.
«Является ли этот матч одной из лучших игр в жизни? Думаю, что да. Мы показали потрясающую игру – как в обороне, так и в атаке. Когда игра закончилась, я был просто так счастлив. Думаю, мы выиграли с таким количеством голов, потому что болельщики не переставали подгонять нас ни на минуту. Они всегда с нами. Во многом это тоже было заслугой фанатов.
Все действительно счастливы. К счастью, тренер дал нам два выходных дня, так что мы все были очень довольны этим. Но мы должны продолжать идти в том же направлении и никого не недооценивать. Теперь нам предстоит следующая игра, и мы должны подойти к ней с тем же желанием, которое проявили против «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Нуньеса официальный сайт «Ливерпуля».
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