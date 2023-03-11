Агент Тюкавина: перейди Костя в ЦСКА или «Зенит», фанаты «Динамо» разнесли бы стадион

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что если бы его клиент зимой перешёл в ЦСКА или санкт-петербургский «Зенит», фанаты бело-голубых разнесли бы стадион.

«В этом сезоне никто не собирался уходить. Мы даже не рассматривали предложения по аренде, хотя и так ясно, что его никто не отдаст в аренду. Тема закрыта – до лета он в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы. Если бы он перешёл сейчас по аренде в ЦСКА или «Зенит», то я уверен, что болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион. Костя спокойно использует то время, которое ему предоставляют. Свои голы он ещё точно забьёт», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

20-летний Тюкавин сыграл за «Динамо» 25 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них семью голами и тремя голевыми передачами.